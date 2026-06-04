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        Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Yabancı uyruklu İbrahim El F. boşanma aşamasındaki eşi Emine El M'nin Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'taki evine geldi.

        Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim El F, Emine El M'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, İbrahim El F'yi yakalamak için çalışma başlattı.






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