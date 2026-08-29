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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya’nın Derebucak ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        N.T. idaresindeki 42 DZH 83 plakalı seyir otomobil, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi yakınlarında Çeşmebaşı Mevkisi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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