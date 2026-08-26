Konya'da el freni boşalan kamyoneti durdurmak isteyen kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın yokuş aşağı hareket ettiğini gören M.Z.M (26), koşarak kamyoneti durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kamyonet bir binanın istinat duvarına çarparak asılı kaldı.

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