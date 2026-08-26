Konya'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Ünal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Ünal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Hasan Ünal (24), Konya'da tedavi gördüğü hastanede 26 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ünal'ın cenazesinin, bugün Esence Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Hasan Ünal idaresindeki 42 ALY 238 plakalı motosiklet, 31 Temmuz'da Müftü Mahallesi'nde D.G. yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Ünal, Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
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