Konya'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya'dan uyuşturucu sevk edildiği bilgisi alan ekipler, Stad Mahallesi'nde ikamet eden Ç.Ş'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, banyodaki su güğümü içerisinde gizlenmiş sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.