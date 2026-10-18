Konya'da geliştirilen insansı robot AKINCI-5 seri üretim aşamasında

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da AKINROBOTICS tarafından motorundan yazılımına kadar tamamen yerli imkanlarla geliştirilen insansı robot AKINCI-5, 19 eklemli yapısı, dinamik denge kontrolü ve entegre yapay zeka donanımıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'de insansı robot teknolojileri alanında çalışmalar yürüten AKINROBOTICS, yerli imkanlarla geliştirdiği ve seri üretime geçireceği yeni nesil insansı robotu AKINCI-5'i kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

Serinin sağlıklı hareket edip yürüyebilen ilk seri üretim modeli olan, motor, redüktör, devre ve güç kartları gibi tüm kritik donanımları firma bünyesinde üretilen AKINCI-5, harici bir bulut sistemine ihtiyaç duymadan üzerindeki yerleşik bilgisayarlar vasıtasıyla otonom olarak kontrol edilebiliyor.

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AKINCI-5, değiştirilebilir batarya mimarisi sayesinde iş süreçlerinde kesintisiz bir operasyon imkanı sunuyor.

- "Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü"

AKINROBOTICS Üretim Koordinatörü Emre Çağ, AA muhabirine, 2019 yılında "AKINCI P" modeliyle başlattıkları projede gelişen teknolojiyle önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.

AKINCI-5'in serinin yürüyebilen ve sağlıklı hareketler sergileyen ilk seri üretim modeli olacağını belirten Çağ, "Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve güç kartları tamamen kendi bünyemizde üretiliyor. Bu durum bize ciddi bir esneklik ve üretim bağımsızlığı sağlıyor. Robotlarımız bulut üzerinden değil, bünyesindeki yerleşik bilgisayarlar vasıtasıyla kontrol ediliyor. Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü." diye konuştu.

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- İş gücünde yer alması hedefleniyor

Çağ, AKINCI-5'in 19 serbestlik derecesine sahip eklem yapısıyla tasarlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki ayaklı yürüyebilen bir robot. 19 eklemi var, 128 santimetre boyunda ve 42 kilogram ağırlığında. Yarım saatlik şarj ile 1,5 saat işlem yapabiliyor. Değiştirilebilir bir bataryası var. Yapay zeka bulunduran bir robot. Eğitimlerini yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Motorları, redüktörleri, yapay zeka eğitimleri, devre ve kartları, her şeyi kendi bünyemizde üretiliyor. Bu büyük bir avantaj çünkü bize esneklik kazandırıyor. Robotlar bulut üzerinden değil, kendi üzerindeki bilgisayarlar sayesinde kontrol edilebiliyor. Tamamen yerli bir ürün. Bu robotu insanların görev aldığı sektörlerde kullanılmak üzere tasarladık. Yorucu, tekrarlayan, güç gerektiren veya tehlikeli alanlarda eğitildiği sürece bu robotlar görev alabilir bir pozisyona gelecek. 2027 yılının sonuna doğru satışa sunmayı planlıyoruz."

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AKINCI-5'in fiziki sınırları dahilinde verilen her türlü göreve adapte edilebildiğini dile getiren Çağ, robotun dans etmekten spor aktivitelerine kadar geniş bir alanda uzmanlaştırılabildiğini sözlerine ekledi.