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        Konya'da "Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı" yapıldı

        Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Konya'da "Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı" yapıldı

        Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı" düzenlendi.

        Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan 20 yuvarlak masanın her birinde 8 üniversite öğrencisi ve 2 insan kaynakları temsilcisinin bir araya geldiği aktarıldı.

        Açıklamada, görüşmelerde öğrencilerin staj, yarı zamanlı çalışma, mezuniyet sonrası istihdam, mesleki yetkinlikler, ücret ve yan haklar, kariyer gelişimi ile iş-yaşam dengesi konularının değerlendirildiği belirtildi.

        Çalıştayda elde edilen görüş ve önerilerin, gençlerin çalışma hayatına hazırlanmasına, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ve yeni istihdam fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

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        Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Önder Çiftci, gençlerin çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlediklerini belirtti.

        Çalışma hayatında alın terinin de akıl terinin de çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Çiftçi, "Önemli olan, iş gücünü yeteneğine uygun alanlarda istihdam ederek hem mutlu bir çalışma hayatı oluşturmak hem de nitelikli üretimin önünü açmaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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