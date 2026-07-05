Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



E.B. idaresindeki 34 SZ 6259 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolu Kavak Mahallesi mevkisinde İ.Ü. idaresindeki 35 U 3697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlardaki M.T, M.B. ile A.K. yaralandı.



Araçta sıkışan sürücülerden İ.Ü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

