Konya'da kamyonetin çarptığı 2 kişi yaralandı
Akşehir ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
Akşehir ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişi yaralandı.
V.A. (27) idaresindeki 65 FJ 067 plakalı kamyonet, Altunkalem Mahallesi'nde geri manevra sırasında A.A. (79) ve G.Ö'ye (28) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, gözaltına alındı.
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