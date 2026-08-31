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        Konya'da "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi

        Konya'da Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Konya'da "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi

        Konya'da Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi.

        Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya'nın birçok uygarlığın geçiş noktasında özel bir konuma sahip olduğunu söyledi.

        Konya'da gerçekleştirilen arkeoojik kazıların hem ülke hem de dünya tarihi için önemli olduğunu vurgulayan Türkan, kazılarda neolitik dönemden bugüne kadar ayrı dönemlerin görülebildiğini belirtti.

        Kentteki kazı çalışmalarına destek veren akademisyenlere ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Türkan, "Bölgemiz dünyadaki arkeoloji biliminde çok büyük yeri olan bir bölge. Bunu da yeni bulgularla, yeni buluntularla geliştireceğiz inşallah." dedi.

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        Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da Konya'nın büyük medeniyet birikimine sahip bir şehir olduğunu belirterek, arkoelojik çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

        Uslu, arkeolojik kazı çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

        Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan'ın başkanlığında panelin ilk oturumu başladı.

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