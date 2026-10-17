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        Konya'da LÖSEV'in çalışmaları hakkında basın toplantısı yapıldı

        Konya'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Konya'da LÖSEV'in çalışmaları hakkında basın toplantısı yapıldı

        Konya'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

        LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Dilara Divrik Sürmeli, LÖSEV binasında yapılan toplantıda, vakfın 17 şehirde aktif olarak çalıştığını söyledi.

        Farklı şehirlerde LÖSEV'e yapılan bağışlarla tatil köyleri yaptıklarını anlatan Sürmeli, şunları kaydetti:

        "Bodrum Tatil Köyü bize bağışlanan yapılardan bir tanesi. Bodrum Tatil Köyümüzde çocuklarımıza ücretsiz tatil imkanı sağlıyoruz. Çankırı'da Çerkeş Doğal Yaşam Merkezimiz var. Bursa Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü var. Burada yapmak istediğimiz şey, ülkemizin geçmiş yıllarda ve tarihinde var olan köy enstitülerinin yapısını hayata geçirebilmek. Bu yapının içerisinde çocuklarımız eğitim alsınlar. Köy enstitülerinde olduğu gibi üretmeyi, başarmayı, bir şeylerin geliştirmeyi öğrenebilsinler ve farkındalığına varsınlar istiyoruz. Yurt dışındaki merkezlerimizle yurt dışında yaşayan çocukları da desteklemeye devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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