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        Konya'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Konya'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

        Çetmi Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir söğüt ağacı, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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