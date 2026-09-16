Konya'da otomobilin üzerine ağaç devrildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Giriş: 16.09.2026 - 21:21 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Çetmi Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir söğüt ağacı, yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
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