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        Konya'da tarla yangınına müdahale ediliyor

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Konya'da tarla yangınına müdahale ediliyor

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi Çelik Yaylası mevkisinde çıkan tarla yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        Yangında arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

        Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.



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