Konya'dan kısa kısa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi



Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Fadime Çelikkaya'nın yapılan kontrollerde kalp kriizi geçirdiği anlaşıldı.



Çelikkaya , Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya sevk edildi.









- Kulu'da çıkan yangınlar söndürüldü



Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli noktalarda çıkan anız ve ev yangınları söndürüldü.



İlçede 5 noktada anız ile Kemaliye Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

