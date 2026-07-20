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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

        Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Fadime Çelikkaya'nın yapılan kontrollerde kalp kriizi geçirdiği anlaşıldı.

        Çelikkaya , Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya sevk edildi.




        - Kulu'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli noktalarda çıkan anız ve ev yangınları söndürüldü.

        İlçede 5 noktada anız ile Kemaliye Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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