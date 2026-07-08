Konya'da trafoda bakım yaparken akıma kapılan işçi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı. Emin T, Toros Mahallesi 2. TOKİ Konutları'nda trafoda bakım ve çalışma yaptığı esnada akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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