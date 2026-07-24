Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı

        Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı

        Konya'da 7-11 yaşındaki öğrenciler için düzenlenen 'Yaz Bilim Kampları' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı

        Konya'da 7-11 yaşındaki öğrenciler için düzenlenen 'Yaz Bilim Kampları' gerçekleştirildi.


        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nin Yaz Bilim Kampları'nın "Küçük Kaşifler", "Genç Bilimciler" ve "Meraklı Mucitler" temalarıyla çocuklara kodlama, STEM ve dijital oyun geliştirme alanlarında eğlenerek öğrenme deneyimi sunduğu vurgulandı.

        Açıklamada, ortaokullara yönelik Master Kamp'ın öğrencilerin fizik, mühendislik ve astronomi gibi konularda haftalık projeler üreterek yarışmasını sağladığı aktarıldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde bu yaz döneminde de bilim meraklısı çocukları güzel şekilde ağırladıkları belirtti.

        Yeni nesillerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük önem taşıdığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Bilim kamplarımız çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. 7- 11 yaş aralığındaki yavrularımız için yine birbirinden eğitici ve eğlenceli bilim içerikleri hazırladık. Burada edindikleri deneyimler onların özgüvenini artırırken takım çalışması, tasarım odaklı düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini de güçlendiriyor. Kamplarımıza katılan tüm bilim kaşiflerine başarılar diliyor, onların gelişimi için gecesini gündüzüne katan ailelere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de şehit mezarlarına bakım yapıldı
        Seydişehir'de şehit mezarlarına bakım yapıldı
        Konya'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
        Konya'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Konyaspor'da transfer çalışmaları Cengiz Yönet: "En doğru katkıyı sağlayaca...
        Konyaspor'da transfer çalışmaları Cengiz Yönet: "En doğru katkıyı sağlayaca...
        Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
        Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti