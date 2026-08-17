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        Konyalı siyasetçi İsveç'teki seçimler için hemşerilerinden destek istedi

        İsveç'te Nyans Partisini kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, memleketi Konya'da İsveç Genel ve Yerel Seçimleri için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Konyalı siyasetçi İsveç'teki seçimler için hemşerilerinden destek istedi

        İsveç'te Nyans Partisini kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, memleketi Konya'da İsveç Genel ve Yerel Seçimleri için çalışma yürütüyor.

        Yüksel, Kulu ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te çok sayıda Konyalının yaşadığını anımsattı.

        Kululuların yoğun yaşadığı bölgelerde belediye seçimlerine de katıldıklarını anlatan Yüksel, "Benim oyum fayda etmez' düşüncesi doğru değil. İsveç'te yaşayan Kululular ve diğer göçmenler maalesef yeterince sandığa gitmiyor. Halbuki 1 oy bile çok önemli. Hemşerilerimizden oylarını kullanmalarını rica ediyoruz. Kulu'da yaşayan hemşerilerimizin İsveç'teki akrabalarını aramalarını, bize destek olmalarını rica ediyorum. Hemşerilerimizden oylarını kullanmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

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        Partisinin göçmenlere yönelik ayrımcılık ve Müslümanlara karşı ırkçılık konularında çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yüksel, seçim sürecinde partilerine yönelik ilginin arttığını kaydetti.

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