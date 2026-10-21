Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü imzalandı

        "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü imzalandı

        Konya Valiliği himayesinde, TÜMOSAN Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katılımıyla, "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü için imzalar atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü imzalandı

        Konya Valiliği himayesinde, TÜMOSAN Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların katılımıyla, "Konya'nın gençliği, Konyaspor'un Gücü" işbirliği protokolü için imzalar atıldı.

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Konya Valiliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde, protokolün hayata geçmesinde kendilerine öncülük eden, kulübün ve gençlerin her zaman yanında olan Vali İbrahim Akın ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

        Şehrin imkanlarını gençler için seferber eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür eden Atiker, "Konya'nın Gençliği, Konyaspor'un Gücü diyerek meşalesini yaktığımız bu anlamlı protokolün şehrimize, gençlerimize ve yeşil beyaz sevdalılarına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        REKLAM

        Atiker, Konya'nın duruşunu, mücadele ruhunu ve birlikteliğini sahaya taşıyan TÜMOSAN Konyaspor'un bu şehrin ortak paydası, birleştirici gücü ve en büyük sevdası olduğunu belirtti.

        Bir spor kulübünü güçlü kılan şeyin sadece elde ettiği sportif başarılar değil, kendi gençliğiyle, kendi halkıyla kurduğu duygusal bağ olduğunu anlatan Atiker, şunları kaydetti:

        "Bu protokol hem yarının tribünlerini hem de sahadaki mücadeleyi çok daha güçlü kılacak olan gençlerimizin yolunu aydınlatma kararlılığımızın ispatıdır. Anaokulundaki evlatlarımızdan lisedeki, üniversitedeki gençlerimize kadar binlerce evladımızı sporla ve Konyaspor sevgisiyle buluşturacağız. Okullarımızda düzenleyeceğimiz teknik direktör ve futbolcu söyleşileriyle, spor yarışmalarıyla, Konyaspor temalı eğitici setler ve hikaye kitaplarıyla çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunacağız."

        REKLAM

        - "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Konyaspor'un yanındayız"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan müsabakanın, hem Gazze'deki insanlara büyük bir mesaj verdiğini hem de Konyaspor'a büyük bir katkı sağladığını anımsatan Altay, "Konya bir spor şehri. Tesisleşme anlamında sadece Türkiye değil, Avrupa standartlarının üzerinde tesislere sahip. Önemli bir protokol hayata geçmiş oldu. Konyaspor taraftarının daha güçlü olması, Konyaspor'un şehirle daha fazla kaynaşması adına bu protokolü imzalamış olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Konyaspor'un yanındayız." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın ve ülkenin geleceği olan çocuklar ile gençler adına son derece anlamlı bir başlangıç için bir araya geldiklerini belirtti.

        ​Çocukların ve gençlerin zamanlarını doğru, nitelikli, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle doldurmanın önemli olduğuna değinen Akın, şöyle devam etti:

        "Evlatlarımıza sporla, kültürle ve sanatla örülü faydalı alternatifler ürettiğimizde, onları sokakların görünmeyen tehlikelerinden, dijital dünyanın bağımlılıklarından ve her türlü zararlı alışkanlıktan da muhafaza etmiş oluyoruz. Bu itibarla, protokolümüzün en temel gayesi, şehrimizdeki ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın, spora olan ilgi ve sevgisini artırmak, onlara centilmenlik kültürünü, spor bilincini ve bilinçli taraftarlık ruhunu aşılamaktır."

        REKLAM

        Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de mercimek üreticisine tohum desteği verildi
        Beyşehir'de mercimek üreticisine tohum desteği verildi
        Master Shoes 4. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı başladı
        Master Shoes 4. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı başladı
        Konya'da "İyilik Var" projesi tanıtıldı
        Konya'da "İyilik Var" projesi tanıtıldı
        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi Konya'da tanıtıl...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi Konya'da tanıtıl...
        Başkan Kılca: "Esnafımız şehrimizin bereketidir"
        Başkan Kılca: "Esnafımız şehrimizin bereketidir"