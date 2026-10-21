Konya'da "İyilik Var" projesi tanıtıldı

Konya'da "İyilik Var" projesinin tanıtım programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi; Konya Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programda konuşan Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "Biz inanıyoruz ki iyilik bazen yaşlı bir insanın elinden tutmak, bazen bir çocuğun başını okşamak, bazen yalnız yaşayan bir insanın kapısını çalmak, bazen de hiç tanımadığımız birinin hayatına dokunmaktır. İyilik yapmak için büyük imkanlara sahip olmamıza gerek yok, büyük bir gönüle ihtiyaç vardır. İyilik var diyerek Konya'nın sokaklarında, mahallelerinde, okullarında, iş yerlerinde, hayatın her alanında iyiliği çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.

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Konuşmanın ardından projeyle ilgili sunum yapıldı. Projeyle ilgili bilgilere 'www.iyilikvar.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.