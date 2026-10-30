Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Ömer Tolga Güldibi üstlendi. VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yaptı. Lig'de geçen hafta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22 puanla liderliğini sürdürürken, Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup eden Konyaspor ise 8 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYAMADI

Sarı-kırmızılı ekipte, kaptan Abdülkerim Bardakcı, kart cezası sebebiyle forma giyemedi. Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Rafael Leao kart ceza sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

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OSIMHEN, KAMPA SONRADAN KATILDI

Bir kız çocuğu dünyaya geldiği için kafileyle birlikte Konya'ya gelemeyen Victor Osimhen, kampa bugün katılıp, ilk 11'de yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe derbisindeki ilk 11'e göre cezalı olan Abdülkerim Bardakcı dışında, Barış Alper Yılmaz, Jakobs ve Lemina ilk 11'de yer almadı. Onların yerine Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao yer aldı.

KONYASPOR 1 EKSİK

Ev sahibi takım Konyaspor ise sakatlığı süren Adil Demirbağ nedeniyle 1 eksik olarak sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekipte Deniz Türüç ve Melih İbrahimoğlu kart cezası sınırında yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekipte son Gençlerbirliği maçındaki ilk 11'e göre Bardhi yer almazken onun yerine Toth yer aldı.

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51'İNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 51'inci kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip bugüne kadar 36 maçta sahadan galip ayrılırken, Konyaspor'da 6 maçtan galip ayrıldı. 8 maçta beraberlikle sonuçlandı.