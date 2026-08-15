Kulu'da çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi
Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Giriş: 15.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde Resul K'ye ait evin garajında bulunan traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında traktörde maddi hasar meydana geldi.
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