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        MKE'nin hava tehditlerine karşı geliştirdiği "Tolga" hedefleri başarıyla vurdu

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği "Tolga" Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini, 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:09 Güncelleme:
        MKE'nin hava tehditlerine karşı geliştirdiği "Tolga" hedefleri başarıyla vurdu

        Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği "Tolga" Yakın Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen atışlı test faaliyetini, 24 ülkeden 64 askeri ve sivil heyet takip etti.

        Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirilen, sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı entegre yapısıyla öne çıkan MKE Tolga, farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlayan modüler yapısı sayesinde, modern hava savunma ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm sunuyor.

        MKE Tolga, 12.7 milimetre, 20 milimetre ve 35 milimetre silah sistemleriyle, farklı kalibrelerde geliştirilen anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ (AESA) Radarı, elektro-optik sensörler, soft-kill jammer sistemiyle çok katmanlı bir savunma mimarisi oluşturuyor.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya'daki Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında, gözlemci heyete çeşitli senaryolarda gösterimler gerçekleştirildi.

        Faaliyet kapsamında, kamikaze dron, sürü dron saldırısı ve "Şahid" tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda hava tehdit unsurları "Tolga" ile etkisiz hale getirildi.

        Çeşitli senaryolarda görevini başarıyla gerçekleştiren MKE Tolga, heyet tarafından büyük beğeni topladı.

        - "İnsansız sistemler ülkeler için ciddi tehdit haline geldi"

        MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, atışlı test faaliyetinin ardından basın mensuplarına, 24 ülkeden 64 sivil ve askeri delegasyona, belirlenen senaryolarda başarılı atışlar gösterdiklerini söyledi.

        MKE için yüz akı ve gurur veren bir neticeyle bu denemeleri tamamladıklarını ifade eden Keleş, "Son dönemlerin en önemli tehditlerinden biri haline gelen insansız sistemler, dronlar ve bu teknolojiyi kullanan her türlü insansız araçlar, ülkeler için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Ülkemiz sahip olduğu insansız sistemler teknolojileriyle, yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme özelliğine sahip ülkelerden birisi." dedi.

        Keleş, MKE'nin tarihi birikimleri sayesinde patlayıcıyı, mühimmatı ve silahı ham maddesinden son üretimine kadar gerçekleştirdiğini belirtti.

        Etkili, basit ve ucuz tehditlere karşı aynı doğrultuda savunma sistemleri geliştirdiklerini anlatan Keleş, "Bu tehditleri ortadan kaldırmak için basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var. Dolayısıyla 'Tolga' ile biz bunu hedefledik. MKE Tolga da çeşitli ülkelerin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti." diye konuştu.

        - Silahı drone savara dönüştüren mühimmat geliştirildi

        Keleş, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için MKE Tolga'nın seri üretiminin devam ettiğini, çeşitli ülkelerle ihracat sözleşmelerinin imzalandığını aktardı.

        Tolga'nın geleceğinin çok açık olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

        "Askerin kendi tüfeğini bir drone savara dönüştürmek için özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem MPT-76'lar hem de AK-47'leri kullanan ülkelere göre geliştirdik. Herhangi bir asker, kendisine dönük bir drone tehdidi alırsa kendisini korumak adına bu kabiliyeti kazanmış oluyor. Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Ancak kolay başarılabilir bir iş değil. Heyetin şu anda canlı olarak izlediği başarılı atışlar, onları da çok etkiledi. Herkes tebrik etti ve çok etkilendiklerini söyledi. İnşallah yeni pazarlara ve yeni satışlara vesile olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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