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        Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakim karşısında

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakkında, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle mütalaa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakim karşısında

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı hakkında, yargılandığı davanın ilk duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle mütalaa verildi.

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kazancı ile avukatı katıldı.

        Söz verilen Kazancı, 2023 yılında terör örgütü DEAŞ'a kendi isteğiyle katıldığını itiraf etti.

        Ülkeden resmi olarak çıkış yaptıktan sonra 1 ay İran'da kaldığını, ardından kendisini Pakistan'a geçirdiklerini ifade eden Kazancı, "Orada 4,5 ay kadar dağlık bölgede tutulduktan sonra beni şehir merkezine indirdiler. Burada medya alanında çalışmaya başlamıştım ama sadece bana Telegram üzerinden verilen gizli içerikleri arşivliyordum. Orada yaklaşık 1,5 sene kaldım. Sürekli baskın olacakmış gibi kaçıyorduk, sürekli ev değiştiriyorduk." dedi.

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        Uzun süre örgütten kaçma planı yaptığını ve Nisan ayında kaçtığını iddia eden Kazancı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirdi.

        İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında Sanık Ahmet Kazancı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Ebu Ubeyde" ve "Ebu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Kazancı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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