Altıntaş'ta öğrencilerin emeği kabak tatlısı oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde öğrenciler, okulun tarım atölyesinde yetiştirdikleri kabakları hasat ederek, tatlıya dönüştürdü.

Altıntaş ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinin tarım atölyesinde yürütülen çalışmalarla öğrenciler, tarımsal üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. Kabak, salatalık, domates, biber, ay çekirdeği, soğan ve marul ekimiyle başlayan süreçte öğrenciler; toprak hazırlığından bitki bakımına, yetiştirmeden hasada kadar birçok aşamada aktif rol alıyor. Tarım atölyesinde yetiştirilen kabaklar, öğrencilerin katılımıyla hasat edildi. Toplanan kabaklar, okul pansiyonunun mutfağında kabak tatlısına dönüştürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ve şube müdürlerinin de katıldığı etkinlikte hazırlanan tatlılar, öğretmenlere ve öğrencilere ikram edildi. Böylece öğrencilerin emek vererek yetiştirdiği ürünler, paylaşmanın mutluluğuyla sofralara taşındı.

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"Uygulamalı eğitimle yaşam becerileri gelişiyor"

Etkinlikte konuşan Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrenmenin hayatla bütünleşmesinin önemine dikkat çekti.

Sinan, öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, öğrendiklerini günlük yaşamda uygulayabilmelerini de önemsediklerini belirterek, okul dışı öğrenme ortamlarının yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi desteklediğini ifade etti.

Bu tür çalışmaların öğrencilerde sorumluluk alma, iş birliği, sabır ve emeğe saygı gibi yaşam becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Sinan, öğrencilerin kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri hasat edip paylaşmalarının, öğrenmenin hayatın içinde nasıl anlam kazandığını gösteren güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

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Tarım atölyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin doğayla bağ kurmaları, üretim bilinci kazanmaları ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrenmeyi hayatla buluşturan ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen uygulamalı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.