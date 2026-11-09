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        DPÜ öğrencileri Türk-Çin Seramik Yarışması'nda 11 ödül kazandı

        Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle düzenlenen TürkÇin Seramik Kültürleri Buluşması kapsamında gerçekleştirilen yarışmada DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri 11 ödül kazandı. Öğrenciler, Türk ve Çin kültürlerine ait geleneksel motifleri özgün tasarımlarla bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        DPÜ öğrencileri Türk-Çin Seramik Yarışması'nda 11 ödül kazandı

        Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğiyle düzenlenen TürkÇin Seramik Kültürleri Buluşması kapsamında gerçekleştirilen yarışmada DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri 11 ödül kazandı. Öğrenciler, Türk ve Çin kültürlerine ait geleneksel motifleri özgün tasarımlarla bir araya getirdi.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, uluslararası sanat buluşması kapsamında düzenlenen seramik yarışmasında elde ettikleri başarıyla dikkat çekti.

        Anadolu Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen TürkÇin Seramik Kültürleri Buluşması kapsamında düzenlenen yarışmada DPÜ öğrencileri, Türk ve Çin kültürlerine ait geleneksel motif ve desenleri bir araya getirdikleri özgün çini tasarımlarıyla jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

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        Yarışmada DPÜ öğrencileri 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 5 mansiyon olmak üzere toplam 11 ödül elde etti.

        Etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Meifen Zhou, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, DPÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Kahraman ile DPÜ Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Prof. Oya Aşan Yüksel katıldı.

        Programda gerçekleştirilen konuşmalarda Türk ve Çin seramik kültürleri arasındaki tarihi etkileşimin önemine dikkat çekildi. Kütahya’nın köklü çini ve seramik üretim geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında üniversitelerin üstlendiği rol vurgulandı.

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        DPÜ Seramik ve Cam Bölümü adına yapılan konuşmada ise kültürel mirasın korunmasının yanı sıra genç sanatçılar tarafından çağdaş bir anlayışla yeniden yorumlanmasının önemine değinildi.

        DPÜ öğrencilerinin yarışmada elde ettiği başarı, Kütahya’nın köklü çini ve seramik geleneğinin çağdaş sanat ve tasarım anlayışıyla buluşmasını ortaya koydu.

        Genç sanatçıların eserlerinin, İpek Yolu boyunca gelişen Türk ve Çin seramik kültürleri arasındaki tarihi etkileşimin özgün tasarımlarla yeniden yorumlanmasına katkı sunduğu belirtildi.

        Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla iki üniversite arasında ortak sergi, çalıştay, akademik araştırma ve öğrenci odaklı sanat projelerinin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatlar oluşturuldu.

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