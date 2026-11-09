Kütahya'da minibüsle, otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı (2)

Kütahya’da Bahadır Gülmez’in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halinde olan minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez’in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

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