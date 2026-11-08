Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan B.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.G. araçtan yola fırlarken, kazada toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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