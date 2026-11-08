İzmir'de Simav yaren kültürü tanıtıldı

Kütahya'nın Simav ilçesine özgü yaren kültürü, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen söyleşiyle tanıtıldı. Simav Ahde Vefa Yareni Büyük Yarenbaşı Kemal Makas, yaren geleneğinin tarihini ve toplumsal önemini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda (İKSF), Simav Ahde Vefa Yareni tarafından Simav'ın köklü yaren kültürünü tanıtmak amacıyla söyleşi düzenlendi.

Simav Ahde Vefa Yareni Büyük Yarenbaşı Kemal Makas'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Dr. Ahmet Sunal, küratörlüğünü ise İhsan Çelikdemir üstlendi. Programda Simav yaren geleneğinin tarihçesi, toplumsal önemi, geleneksel kuralları ve günümüzdeki işleyişi ele alındı.

REKLAM

"Yaren, bir hayat okuludur"

Yaren kültürünün Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü geçmişine değinen Kemal Makas, bu geleneğin yalnızca sohbet ve eğlence ortamından ibaret olmadığını, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı esas alan bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Yaren geleneğinin genç nesillerin eğitiminde önemli bir rol üstlendiğini belirten Makas, bu kültürün saygı, sevgi, dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri yaşattığını söyledi.

Yaren teşkilatlarının temel ilkeleri arasında yer alan "Yarende sınıf yoktur", "Yarende siyaset yasaktır" ve "Yarende sır saklamak esastır" düsturlarının önemini vurgulayan Makas, yarenliğin toplumsal değerlerin korunmasındaki rolüne dikkat çekti.

REKLAM

Asım Simav'ın katkıları anlatıldı

Söyleşide Simav yaren kültürünün önemli isimlerinden Bey'a (Bey Ağa) Asım Simav da anlatıldı.

Geleneksel ve yazılı olmayan yaren kurallarını 208 madde halinde kayıt altına alan Asım Simav'ın, bu kültürün günümüze ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Makas, yaren geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Simav türküleri ve efe oyunları ilgi gördü

Söyleşi, Simav yöresine ait türküler ve efe oyunlarıyla renklendi. Seslendirilen türkülere izleyiciler de ritim tutarak eşlik ederken, sergilenen yöresel oyunlar katılımcılardan ilgi gördü.

REKLAM

Simav Ahde Vefa Yareni'nin bu kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulduğunu belirten Kemal Makas, yaren geleneğinin özüne bağlı kalınarak çağın gereklerine uygun biçimde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda küratör İhsan Çelikdemir tarafından konuşmacı Kemal Makas ve moderatör Dr. Ahmet Sunal'a teşekkür belgeleri takdim edildi.