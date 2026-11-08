Kütahya'nın tarihi evleri sanatla hayat buldu Ressam Bayram Yıldız, 30 sulu boya eseri ile kentin tarihi dokusunu sanatseverlerle buluşturdu

Kütahya'nın köklü geçmişini, geleneksel mimarisini ve kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü tuvale aktaran "Kütahya'nın Evleri" sergisi, Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı. KÜSAD Başkanı ve Ressam Bayram Yıldız'ın uzun yıllar süren çalışmalarıyla hazırlanan yaklaşık 30 sulu boya eser, kentin tarihi dokusunu sanatseverlerle buluşturdu.

Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasını sanat aracılığıyla gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Kütahya'nın Evleri" sergisi, Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı ve Ressam Bayram Yıldız tarafından hazırlanan serginin açılış törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sanat camiasından isimler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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Uzun yıllar süren titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sergide, Kütahya'nın farklı mahallelerinde bulunan geleneksel evler sulu boya tekniğiyle resmedildi. Yaklaşık 30 eserden oluşan sergide, geçmişin izlerini taşıyan tarihi konaklar, geleneksel mimari örnekleri ve zaman içerisinde değişime uğrayan yapılar sanatın diliyle anlatıldı.

Kentin bir dönemine tanıklık eden, kimisi günümüze kadar ulaşan kimisi ise yalnızca hatıralarda yaşayan evleri konu alan eserler, ziyaretçilere Kütahya'nın geçmişine doğru bir yolculuk yapma imkânı sundu.

"Kütahya evleri medeniyetimizin izlerini taşıyor"

Serginin açılışında konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın geleneksel evlerinin kentin ruhunu, tarihini ve kültürel köklerini yansıttığını söyledi.

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Kütahya evlerinin Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Germiyanoğlu Beyliği'ne kadar birçok medeniyetin izlerini taşıdığına dikkat çeken Kızıltoprak, bu yapıların yalnızca mimari eserlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişin yaşam kültürünü, komşuluk ilişkilerini ve estetik anlayışını yansıttığını ifade etti.

Tarihi evlerin içerisinde bir yaşam kültürünün, inceliğin, zarafetin ve komşuluk hatırının bulunduğunu belirten Kızıltoprak, yapıların zaman içerisinde farklı süreçlerden geçtiğini dile getirdi.

"Yaşatılmaya çalışılan bizim ruhumuz, tarihimiz ve köklerimiz"

Bazı tarihi yapıların zamana yenik düştüğünü, bazılarının ilgisizlik nedeniyle yıprandığını, bir kısmının ise yenilenerek yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Kızıltoprak, geçmişte kalan evlerin sanat yoluyla yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

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Ressam Bayram Yıldız'ın tarihi evleri su, renk ve fırçayla yeniden canlandırmaya çalıştığını belirten Kızıltoprak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu evlerin içinde bir yaşama kültürü, incelik, zarafet, komşuluk hatırı var. Bu evlerin, yapıların bir kısmı yorulmuş, zamana yenik düşmüş ya da insan ilgisizliğine maruz kalmış. Bir kısmı yenilenmiş, ayağa kalkmış, ‘Ben de buradayım' demiş. Bir kısmı ise sadece hatıralarda kalmış. O hatıralarda kalanları suyla, renkle, fırçayla yaşatmaya çalışan bir Bayram Yıldız bey var. Bayram beyin aslında yaşatmaya çalıştığı bizim ruhumuz, tarihimiz, köklerimiz, medeniyetimiz, estetik anlayışımız, komşuluk hukukumuz ve bir şehre karşı olan sorumluluğumuz."

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Serginin Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kızıltoprak, Kütahya'nın sanat hayatına önemli katkılar sunan Ahmet Yakupoğlu'nu rahmetle andı. Kızıltoprak, eserlerde resmedilen evlerin sahiplerinden hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.

"Tarihi evleri yaşatmak gelecek nesillere borcumuz"

KÜSAD Başkanı ve serginin sahibi Ressam Bayram Yıldız ise konuşmasında Kütahya'nın köklü tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir kültür ve sanat merkezi olduğunu ifade etti.

Kentin geleneksel mimarisinin korunmasının ve tarihi konakların gelecek nesillere aktarılmasının kültürel bir sorumluluk olduğunu belirten Yıldız, hazırladığı eserlerle Kütahya'nın geçmişine ışık tutmayı amaçladığını kaydetti.

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Yıldız, serginin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tarihi evlerin ve mahalle kültürünün sanat yoluyla yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Açılış programında Bayram Yıldız'ın dostları ve sanatseverler de sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle "Kütahya'nın Evleri" sergisi resmen ziyarete açıldı.