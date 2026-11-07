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        Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki zehirlenme şüphesine idari inceleme

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 5 Kasım 2026 tarihinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servise başvuran çalışanların tamamı adli vaka olarak değerlendirildi. Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ensar Durmuş, yemek ve su numunelerinin analiz için gönderildiğini, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki zehirlenme şüphesine idari inceleme

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 5 Kasım 2026 tarihinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle acil servise başvuran çalışanların tamamı adli vaka olarak değerlendirildi. Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ensar Durmuş, yemek ve su numunelerinin analiz için gönderildiğini, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşanan ve besin zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili Kütahya İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş açıklamada bulundu. Durmuş, 5 Kasım'da sindirim sistemi şikayetleriyle hastanenin acil servisine başvuran çalışanlara ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Başvuranların tamamının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Durmuş, hastaların tamamına yakınının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiğini ifade etti. Yaşanan olayın teselli edici yönünün başvuranların sağlık durumlarının iyi olması olduğunu kaydeden Durmuş, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Başvuranların tamamı adli vaka olarak değerlendirildi

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla olayla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Durmuş, acil servise başvuran kişilerin tamamının adli vaka olarak değerlendirildiğini ve ilk beyanlarının hastanede alındığını belirtti.

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        İlgili öğünlere ait yemek ve su numunelerinin yetkili kurumlar tarafından alındığını ve gerekli analizlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gönderildiğini aktaran Durmuş, olayla ilgili ayrıca idari inceleme başlatıldığını ifade etti.

        Durmuş, sağlık hizmetlerinin bir parçası olan hiçbir konuda yaşanan aksaklığın görmezden gelinmeyeceğini vurgulayarak, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve memnuniyetinin her zaman öncelikleri olduğunu kaydetti.

        "Yemek ve su numuneleri incelemeye gönderildi"

        Olayın nedeninin belirlenmesi için gerekli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Ensar Durmuş, incelemelerin sonuçlarının önem taşıdığını ifade etti.

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        Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü dile getiren Durmuş, yetkili kurumlar tarafından alınan numunelerin analiz sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde yemeklerin hazırlanma sürecinde uygulanan denetimlere de değinen Durmuş, idare tarafından görevlendirilen kamu personelinin kullanılacak gıda malzemelerini daha hazırlık aşamasında kontrol ettiğini belirtti.

        Kontroller sırasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların kayıt altına alındığını ve gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Durmuş, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla personelin titizlikle görev yaptığını kaydetti.

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        Denetimler sırasında çekilen bazı görüntülerin kamuoyuna yansıtılmasına da değinen Müdür Durmuş, geçmiş aylara ait görüntülerin özünden koparılarak sanki söz konusu ürünler vatandaşlara veya sağlık çalışanlarına servis ediliyormuş gibi sunulduğunu belirtti.

        Kamu personelinin görevini yerine getirirken yaptığı kontrollerin kurumları hedef alan bir algı oluşturmak amacıyla kullanılmasının üzücü olduğunu ifade eden Durmuş, gıda güvenliği için çalışan personelin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        "Personelimizin emeğinin hakkını teslim etmeliyiz"

        Sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için gece gündüz demeden görev yapan kamu personeline ve diyetisyenlere teşekkür eden Müdür Ensar Durmuş, her bir meyvenin ve gıda ürününün titizlikle kontrol edildiğini belirtti.

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        Uygun bulunmayan ürünlerin kayıt altına alınarak ayrıldığını ifade eden Durmuş, görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösteren personelin özverisinin takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Buradan, gece gündüz demeden sağlık çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için emek veren; her bir meyveyi, her bir gıda ürününü titizlikle kontrol eden, uygun görmediği bir ürünle karşılaştığında bunu kayıt altına alarak ayıran ve görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösteren tüm kamu personelimize, diyetisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımızın emeğinin ve özverisinin hakkını teslim etmek hepimizin sorumluluğudur."

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        Olayla ilgili idari inceleme ve numune analizlerinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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