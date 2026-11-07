Kütahya'da sosyal hizmetlerin erişilebilirliği artırılıyor

Sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kolay erişilebilir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) İrtibat Birimlerinin hizmet modelleri, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleri ve personelinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

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