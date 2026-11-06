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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da eski AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sevil vefatının birinci yılında anıldı

        Kütahya'da eski AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sevil vefatının birinci yılında anıldı

        Kütahya'da AK Parti teşkilatlarının sevilen isimlerinden, önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil, vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Kütahya'da eski AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sevil vefatının birinci yılında anıldı

        Kütahya'da AK Parti teşkilatlarının sevilen isimlerinden, önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil, vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

        6 Kasım 2025'te hayatını kaybeden Yusuf Sezai Sevil için Akşemseddin Camii'nde düzenelenen anma programında Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından kabri başında da dualarla anılan Yusuf Sezai Sevil'in teşkilata verdiği hizmetler ve geride bıraktığı hatıralar yad edildi. Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve teşkilat mensupları katıldı.

        AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Yusuf Sezai Sevil'in vefatının birinci yıl dönümünde teşkilat mensuplarıyla birlikte kendisini rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.

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        Önceki dönem AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal da Sevil'in teşkilat için kıymetli bir isim olduğunu belirterek, vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kendisini unutmadıklarını söyledi. Yusuf Sezai Sevil'in teşkilata verdiği hizmetlerin unutulmayacağını dile getiren Afşarünal, "Bizim için kıymetliydi, hizmetleri kıymetliydi. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

        AK Parti teşkilat mensupları, Sevil'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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