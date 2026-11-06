Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Başkan Kahveci, sanatçılarla yapılacak çalışmaları değerlendirdi

        Başkan Kahveci, sanatçılarla yapılacak çalışmaları değerlendirdi

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu ve yönetimini belediyede ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Başkan Kahveci, sanatçılarla yapılacak çalışmaları değerlendirdi

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu ve yönetimini belediyede ağırladı.

        Gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya’da yürütülen kültür ve sanat faaliyetleri, sanatçılara yönelik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ele alındı.

        Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Aynur Kinkav, Özlem Zeyrek Özçay ve Eyüp İşal'ın da hazır bulunduğu ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Kahveci, Sebahat Sarıoğlu ve yönetimine Kütahya’nın kültür ve sanat hayatına sundukları katkılar ile nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebek ameliyat edildi Hastanede ilk ke...
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebek ameliyat edildi Hastanede ilk ke...
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği düzenlendi
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği düzenlendi
        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti
        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti
        Kütahya DPÜ'nün iki projesi COP31'de tanıtılacak
        Kütahya DPÜ'nün iki projesi COP31'de tanıtılacak
        Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamı ta...
        Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamı ta...
        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması
        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması