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        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti

        Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti

        Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Gerçekleştirilen ziyarette Vali Işın, kulübün yürüttüğü sportif faaliyetler ve sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Işın, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

        Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kuruluşlardan reşit olarak ayrılan gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, çalışmalarını farklı branşlarda sürdürüyor.

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        Kulübün 24’ü kız, 28’i erkek olmak üzere toplam 52 lisanslı sporcusu bulunuyor.

        Sporun çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine değinen Vali Musa Işın, genç sporculara başarılar dileyerek sportif faaliyetlerinde başarılarının devamını temenni etti.

        Ziyaretin sonunda sporcular tarafından Vali Işın’a, üzerinde ismi ve 43 numarası bulunan forma hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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