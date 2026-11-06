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        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması

        Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek birlik, beraberlik ve vefa mesajı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması

        Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek birlik, beraberlik ve vefa mesajı verdi.

        Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Kaan Nayman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan, belediye meclis üyeleri, gaziler ve aileleri katıldı.

        Program boyunca Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

        "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacıdır"

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        Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yaptığı konuşmada şehitlerin fedakârlıklarının ve gazilerin kahramanlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı. Demirtaş, "Bu vatanın her karış toprağında aziz şehitlerimizin fedakârlığı, kahraman gazilerimizin cesareti ve mücadelesi vardır. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve fedakârlıklarıyla tarihimize iz bırakan gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Onların her zaman yanında olmak, hatıralarına sahip çıkmak ve gönüllerini hoş tutmak bizim için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir vefa borcudur. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin onuru başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

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