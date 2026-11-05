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        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu

        Kütahya'da 76 yaşındaki bir kadın, kızıyla birlikte yaşadığı evde çöp ve atıklar arasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:37 Güncelleme:
        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu

        Kütahya'da 76 yaşındaki bir kadın, kızıyla birlikte yaşadığı evde çöp ve atıklar arasında hayatını kaybetti.

        Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daire kapısının açılmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan kontrollerde, çok sayıda çöp ve atıkla dolu dairede 76 yaşındaki Fahriye Kabar'ın cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının kızı E.K. ile birlikte aynı evde yaşadığı öğrenildi.

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        Apartmanın ikinci katında bulunan dairenin pencerelerinin tamamen izole perdelerle kapatıldığı ve pencerelerde demir parmaklıkların bulunduğu görüldü. Evin dışarıdan bakıldığında da dikkat çeken görüntüsü, olayın yaşandığı apartmanda merak uyandırdı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından evden çıkarılarak cenaze aracına alındı. Ölümü şüpheli bulunan Fahriye Kabar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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