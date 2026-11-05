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        Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, beraberindeki heyetle Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, beraberindeki heyetle Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi ile birlikte Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret etti.

        Ziyarette okulun eğitimöğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Atam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Atam, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve çocukların huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

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        Özverili çalışmalarından dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür eden Kaymakam Atam, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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