Kütahya'da gençlerden hayat kurtaran kan bağışı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinlikleri başladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası kapsamında Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte gençler, kan bağışında bulunarak dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiledi. Hayat kurtarmak amacıyla gönüllü olarak kan bağışında bulunan öğrencilere, anlamlı katkılarından dolayı sırt çantası hediye edildi.

Kan bağışının önemine dikkat çekilen etkinlikte, her bağışın ihtiyaç sahibi hastalar için umut olduğu vurgulandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya destek veren tüm öğrencilere teşekkür edilerek kan bağışının hayat kurtardığı hatırlatıldı. Gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinliklerin, "İyilikte buluşuyor, hayatlara umut oluyoruz" anlayışıyla sürdürüleceği belirtildi.