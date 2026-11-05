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        Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerine sigara bırakma çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi

        Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların artırılması ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerine sigara bırakma çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi

        Kütahya Şehir Hastanesi hekimleri, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların artırılması ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

        Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının "Dumansız Türkiye" vizyonu kapsamında Kütahya genelinde en çok sigara bırakma poliklinik başvurusu alan ve sigarayı bırakma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayan hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi. Kütahya Şehir Hastanesinde görev yapan Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Uzm. Dr. Zehra Koçyiğit Bulca ile Türkiye'de bir ilk olan Adolesan (Ergen) Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Durmaz, teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Teşekkür belgeleri, Kütahya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sarper Şahin tarafından hekimlere takdim edildi.

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        Kütahya Şehir Hastanesinde yürütülen sigara bırakma çalışmaları, özellikle genç kuşakların tütün ve tütün ürünlerinden uzak tutulması açısından önem taşıyor.

        Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği, 1218 yaş grubundaki gençlerin sigara bağımlılığından korunması ve sigarayı bırakma süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hizmet veriyor.

        Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunması ve tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekilerek, teşekkür belgesi alan hekimler tebrik edildi.

        Açıklamada, Kütahya Şehir Hastanesi yönetimi ve ödül alan hekimlerin başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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