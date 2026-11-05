Simav'da krizantem seraları göz kamaştırıyor: Yılda 1,5 milyon çiçek üretiliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen rengârenk krizantemler, hem üretime hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Seralarda yılda 1 milyon 500 bin adet kesme çiçek üretiliyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eynal Sera Bölgesi'nde faaliyet gösteren krizantem seralarını ziyaret ederek üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Gerçekleştirilen ziyarette işletme yetkililerinden krizantem yetiştiriciliği, üretim teknikleri, depolama ve satış süreçleri hakkında bilgi alındı. Üretimin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplam 20 dekar alanda gerçekleştirilen ve yıllık 1,5 milyon adet kesme çiçek üretimine ulaşan krizantem yetiştiriciliği, Simav'ın süs bitkileri üretimindeki potansiyelini ortaya koyuyor.

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Üreticilerin özverili çalışmalarıyla rengârenk bir görünüme kavuşan seralar, Simav'ın tarımsal üretim çeşitliliğine de önemli katkı sunuyor.