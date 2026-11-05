Simav'da Ata sporu yeniden canlanıyor Genç pehlivanlar er meydanına hazırlanıyor Pazarlar Spor Lisesi Simav'da genç yetenekleri güreşle buluşturuyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde ata sporu güreşi tabana yaymak ve genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak amacıyla Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü tarafından kapsamlı bir spor hamlesi başlatıldı.

Bölgede sporun gelişimine ve gençlerin fiziksel ile ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sahaya inen Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp ve kulübün güreş antrenörü Tugay Altıntaş, Simav İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi pansiyonunda kalan öğrencilerle buluştu. Taşra ve merkezdeki gençleri spor çatısı altında toplamayı hedefleyen projede, ilçede kurulacak yeni güreş takımlarının detayları ve çalışma takvimi masaya yatırıldı.

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Mesleki eğitim merkezinde konaklayan öğrencilerin büyük heyecan ve yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, sporun gençliğin geleceğindeki kritik rolü anlatıldı. Öğrencilere hitap eden Kulüp Başkanı Muammer Gökalp, sporun sadece bir fiziksel aktivite olmadığını, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan, özgüven kazandıran ve disiplinli bir hayat felsefesi sunan en önemli araç olduğunu vurguladı. Gökalp, Türk kültürünün en önemli mihenk taşlarından biri olan ata sporumuzu Simav’da yeniden şahlandırmak ve gençleri pehlivanlık geleneğiyle buluşturmak istediklerini ifade etti. Programda söz alan güreş antrenörü Tugay Altıntaş ise güreş branşının teknik altyapısı, antrenman metodolojisi ve bir sporcuda bulunması gereken disiplin ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

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Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçedeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla Gençler A ve Gençler B olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde takım kurulmasına karar verildi. Kurulacak takımların çalışma programının tek bir alanla sınırlı kalmayacağı belirtilirken; sporcuların hem minder güreşi, hem geleneksel yağlı güreş, hem de karakucak güreşi branşlarında eş zamanlı olarak hazırlanacağı kaydedildi. Bu sayede genç sporcuların yıl boyunca farklı organizasyon ve şampiyonalarda boy göstererek tecrübe kazanmaları hedefleniyor.

Projenin mülki ve yerel yönetimlerin güçlü desteğiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Kulüp Başkanı Muammer Gökalp, "Kütahya Valimiz Musa Işın’ın sporun il genelinde yaygınlaştırılması, her gencimizin en az bir spor branşıyla buluşturulması yönündeki talimatları bizlere büyük bir ufuk çizmiştir. Bu doğrultuda, Pazarlar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Demirci’nin kulübümüze ve gençliğe sağladığı güçlü desteklerle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, Simav ve çevresindeki cevherleri keşfedip onları milli ve manevi değerlerine bağlı, er meydanlarında göğsümüzü kabartacak birer şampiyon olarak yetiştirmektir" dedi.

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Ziyaretin sonunda, gençlerin sporla buluşmasına imkân sağlayan ve kapılarını kulübe açan eğitim yöneticilerine şükran sunuldu. Gökalp, başta Simav İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Halil Şen olmak üzere merkez idarecilerine ve öğretmenlerine, gösterdikleri nazik misafirperverlik ile takım kurma sürecindeki tam destekleri için teşekkür etti.

Güreş takımlarının seçmelerinin ve antrenman takviminin önümüzdeki günlerde netleşerek çalışmaların resmen başlayacağı bildirildi.