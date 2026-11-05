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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

        Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

        MUHARREM CİN - Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında, yaklaşık 5 bin yıl önceki bir yangında yanarak bugüne ulaşan 8 ekmek kalıntısı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

        MUHARREM CİN - Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında, yaklaşık 5 bin yıl önceki bir yangında yanarak bugüne ulaşan 8 ekmek kalıntısı bulundu.

        Termik santral sahasında bulunan höyükte, altındaki linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan kurtarma kazıları, Çelikler Holding sponsorluğunda Kütahya Müzesi Müdürlüğünce Dr. Arkeolog Sevgi Gürdal başkanlığında sürdürülüyor.

        Kütahya Müze Müdürü de olan Gürdal, AA muhabirine, höyükte Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı tabakalarında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Geçen yıl yapılan kazılarda bir odada fırın, duvar kenarında ise raf kalıntıları tespit ettiklerini belirten Gürdal, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek ile buğday ve mercimek kalıntılarına rastladıklarını ifade etti.

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        Gürdal, buluntuların yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı'nın ilk çeyreğine tarihlendirildiğini aktararak, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız kazılarda oda içindeki fırının bulunduğu alanda, raf ayaklarının arasında yanmış halde 8 ekmek bulduk. Ekmeklerin etrafında buğday ve mercimek kalıntılarına da rastladık. Bu da yangın çıkmadan önce orada bir raf bulunduğunu gösteriyor. Rafın üzerinde çuvallarda veya torbalarda tarım ürünleri ve ekmek de bulunuyormuş. Yangın sırasında rafın yıkılmasıyla bunlar karışık halde ele geçmiş oldu."

        - Müzede ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Gün yüzüne çıkarılan ekmekler ile buğday ve mercimek kalıntılarının Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nde sergilenmeye başladığını belirten Gürdal, ziyaretçilerin buluntuların bugüne nasıl ulaştığını merak ettiğini anlattı.

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        Gürdal, söz konusu eserlerin müzede en fazla ilgi gören buluntular arasında yer aldığını belirterek, "Seyitömer Höyüğü, müzelerimizde sergilenen eserlerin aslında büyük bir bölümünü oluşturuyor. Seyitömer Höyüğü eserleri, döneminin günlük ve sosyal hayatına, sanat anlayışına ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin çeşitli veriler sunuyor." dedi.

        - Seyitömer Höyüğü'nde kazılar 1989'da başladı

        Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara uzanan Seyitömer Höyüğü, Kütahya kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ'nin çalışma sahasında yer alıyor.

        Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 metre ve boyu 150 metre olan höyükteki kurtarma kazıları, linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlatıldı.

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        Kazılar, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğünce sürdürüldü. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalar 2006'da üniversitenin Arkeoloji Bölümü'ne devredildi.

        Öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kurtarma kazıları, 2019'dan bu yana Kütahya Müzesi Müdürlüğünce yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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