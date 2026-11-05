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        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın, yoğun çöp ve atığın yer aldığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın, yoğun çöp ve atığın yer aldığı evde ölü bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binanın 2. katındaki dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle balkon penceresinden içeri girdi.

        Yoğun çöp ve atık bulunan evde yapılan incelemede dairenin sahibi Fahriye Kabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kabar'ın, kızı E.K. ile aynı evde ikamet ettiği öğrenildi.

        Fahriye Kabar'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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