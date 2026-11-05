Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Kabar'ın, kızı E.K. ile aynı evde ikamet ettiği öğrenildi.

Yoğun çöp ve atık bulunan evde yapılan incelemede dairenin sahibi Fahriye Kabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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