Kütahya'da 54 hastane personeli gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu

Kütahya Şehir Hastanesi’nde görev yapan 54 personel, iddiaya göre hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

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