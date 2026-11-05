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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri artırıldı

        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri artırıldı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin öldürülmesi olayının ardından, zanlının Kütahya istikametine gelebileceği ihtimali üzerine polis ekipleri harekete geçti. KütahyaAfyonkarahisar kara yolundaki polis kontrol noktasında araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri ve araç aramaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik önlemleri artırıldı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin öldürülmesi olayının ardından, zanlının Kütahya istikametine gelebileceği ihtimali üzerine polis ekipleri harekete geçti. KütahyaAfyonkarahisar kara yolundaki polis kontrol noktasında araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri ve araç aramaları gerçekleştiriliyor.

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, zanlının Kütahya'ya gelebileceği ihtimali üzerine kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlının kaçış güzergahları üzerinde güvenlik tedbirlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda KütahyaAfyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştiriliyor.

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        Ekipler, Kütahya istikametine seyreden araçları tek tek durdurarak sürücülerin kimlik kontrollerini yapıyor. Kontroller sırasında araçların bagajları da aranırken, şüpheli görülen durumlara karşı titiz bir çalışma yürütülüyor.

        Polis ekiplerinin kontrol noktasındaki uygulamalarında, araç içerisindeki kişilerin kimlik bilgileri incelenirken, araçlarda da arama yapılıyor. Özellikle zanlının Kütahya yönüne gelme ihtimaline karşı denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.

        Kent girişinde ve kara yolu üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleriyle zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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