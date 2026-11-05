Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel, acil servise başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.