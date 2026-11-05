Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel, acil servise başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Kendisini terk eden kadın ile oğlunu yaralayıp intihara kalkışan şüpheli ha...
        Kendisini terk eden kadın ile oğlunu yaralayıp intihara kalkışan şüpheli ha...
        DPÜ'de "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı
        DPÜ'de "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı
        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik ön...
        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik ön...
        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu
        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temalı sanat ve tasarım sempozyum...
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temalı sanat ve tasarım sempozyum...
        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu