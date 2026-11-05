Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri DPÜ'de "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı

        DPÜ'de "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:41 Güncelleme:
        DPÜ'de "5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu" başladı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), "Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus" temasıyla düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu başladı.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi’nde düzenlenen törene; Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        REKLAM

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye ile Tunus arasındaki 300 yılı aşkın tarihi, kültürel ve diplomatik bağlara dikkat çekti. Ortak medeniyet mirasının akademik, bilimsel ve sanatsal iş birlikleriyle güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Kızıltoprak, Tunus'taki Osmanlı mimari mirasının belgelenmesinden yükseköğretim alanındaki ortak projelere kadar yürütülen çalışmalara değindi. Sempozyumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını belirten Kızıltoprak, merhum Ahmet Yakupoğlu'nu rahmetle anarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        REKLAM

        Prof. Wissem Abdelmoula da, Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin akademik ve sanatsal iş birlikleriyle gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitelerin bu süreçteki önemli rolüne dikkat çekti. Sempozyuma sponsorluk desteği sağlayan Soner Sulamaz da sanatın ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesinin önemine değinerek programa katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ise ortak kültürel mirasın korunması ve bilimsel iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirterek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve DPÜ'ye teşekkür etti.

        REKLAM

        "Konferans ve sergi açılışları gerçekleştirildi"

        Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, "Tarlabaşı (Taksim 360): Belleğini Silmeden Tarihî Bir Semti Yenilemek" başlıklı konferansını verdi.

        Konferansın ardından Tunus'a özgü sembolik hediyelerin takdim edildiği kültürel değişim töreni düzenlendi. Programda ayrıca katılım ve teşekkür belgeleri sunuldu.

        Etkinlikler kapsamında Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'in "Bayrağı Bir, Kültürü Bir, Dost Ülke" başlıklı sergisi ile "Sanat, Tasarım, Mimarlık ve Görsel İşitsel Alanlarda Karma Sergi"nin açılışları yapıldı.

        59 Kasım 2026 tarihleri arasında devam edecek sempozyum kapsamında, 3'ü çevrim içi olmak üzere toplam 14 oturum düzenlenecek. Oturumlarda 67 bildiri sunulurken, sanat ve tasarım alanlarında 3 ayrı atölye uygulaması da gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik ön...
        Kütahya-Afyonkarahisar yolunda 7 kişiyi öldüren zanlıya yönelik güvenlik ön...
        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu
        76 yaşındaki kadın yaşadığı çöp evde ölü bulundu
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temalı sanat ve tasarım sempozyum...
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" temalı sanat ve tasarım sempozyum...
        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
        Kütahya'da 78 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
        Kütahya'da okul müdürlerine psikososyal koruma ve kriz müdahale eğitimi
        Kütahya'da okul müdürlerine psikososyal koruma ve kriz müdahale eğitimi
        Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu
        Hisarcık Kaymakamı Atam, Dereköy'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu