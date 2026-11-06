Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği düzenlendi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen "Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeğine katıldı.

DPÜ Bedesten’de düzenlenen programa Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve davetliler katıldı.

Programda Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, Kütahya’nın kültürel zenginlikleri ve geleneksel değerleri de ön plana çıkarıldı. Kütahya’nın kültürel değerleri uluslararası alanda tanıtılıyor

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin köklü sanat ve kültür birikiminin uluslararası alanda tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Kütahya’nın sahip olduğu kültürel değerlerin markalaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasının önemini vurgulayan Kahveci, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Başkan Eyüp Kahveci, başta DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kahveci, 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nun Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve kültürel iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.