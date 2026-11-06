Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamı taburcu edildi

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvuran 70 personelin tamamının taburcu edildiği öğrenildi.

İddiaya göre, dün Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli personel, tükettikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 personel hastanenin acil servisine başvurdu. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından 60 personel daha önce taburcu edilirken, tedavileri devam eden 10 personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Böylece gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamının tedavileri tamamlanmış oldu.

Personelin yediği yemekten numune alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.