Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebek ameliyat edildi Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin kapalı burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebek ameliyat edildi Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin kapalı burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi'nde doğuştan burun arka hava yolları kapalı olan 7 günlük bebeğin ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 7 günlük bebek ameliyat edildi Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin kapalı burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı

        Kütahya Şehir Hastanesi’nde doğuştan burun arka hava yolları kapalı olan 7 günlük bebeğin ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan endoskopik yöntemle bebeğin burun kanalları açılarak rahat nefes alması sağlandı.

        Kütahya Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği ekibi, doğuştan her iki burun arka açıklığı kapalı olan 7 günlük bebeği ameliyat etti. Bilateral koanal atrezi tanısı konulan bebeğin ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

        Ameliyat hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Aksoy, bilateral koanal atrezinin yenidoğan döneminde ciddi solunum sıkıntısına neden olabilen, erken tanı ve hızlı tedavi gerektiren nadir bir doğumsal anomali olduğunu belirtti. Aksoy, Kütahya Şehir Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatta endoskopik yöntem kullanıldığını ifade ederek, burun içerisinden yapılan müdahaleyle kapalı olan koanaların açıldığını ve bebeğin burun yoluyla rahat nefes almasının sağlandığını kaydetti.

        REKLAM

        Bebeğin genel durumu iyi

        Ameliyatın ardından bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi tarafından takibinin sürdürüldüğünü aktaran Aksoy, bebeğin genel durumunun iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Aksoy, ameliyat ve takip sürecinde görev alan Kulak Burun Boğaz, Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekiplerine teşekkür ederek bebeğe sağlıklı bir ömür diledi.

        Kütahya Şehir Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen bu operasyon, hastanenin yenidoğan döneminde görülen nadir doğumsal hastalıkların tedavisindeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği düzenlendi
        Kütahya'da "Afrika'ya Açılan Kapı: Tunus" gala yemeği düzenlendi
        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti
        Vali Işın, Kütahyalı genç sporcuları kabul etti
        Kütahya DPÜ'nün iki projesi COP31'de tanıtılacak
        Kütahya DPÜ'nün iki projesi COP31'de tanıtılacak
        Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamı ta...
        Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 70 personelin tamamı ta...
        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması
        Hisarcık'ta şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması
        Kütahya'da 54 hastane personeli gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise b...
        Kütahya'da 54 hastane personeli gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise b...